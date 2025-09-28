Vide grenier de l’APE A pas de Loue Chamblay

Vide grenier de l'APE A pas de Loue Chamblay dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier de l’APE A pas de Loue

Rue de l'église Chamblay Jura

Tarif : 2 EUR

Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Vide grenier organisé par l’Association de Parents d’Elèves À Pas de Loue

Restauration et buvette.

Accueil des exposants à partir de 6h30.   .

Rue de l’église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté   ape.apasdeloue@outlook.fr

