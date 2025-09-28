Vide grenier de l’APE A pas de Loue Chamblay
Vide grenier de l’APE A pas de Loue Chamblay dimanche 28 septembre 2025.
Rue de l’église Chamblay Jura
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Vide grenier organisé par l’Association de Parents d’Elèves À Pas de Loue
Restauration et buvette.
Accueil des exposants à partir de 6h30. .
Rue de l’église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté ape.apasdeloue@outlook.fr
