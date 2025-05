Vide-grenier de l’APE – Hall des Sports de Clermont Clermont, 18 mai 2025 08:00, Clermont.

Hall des Sports de Clermont
180 chemin des écoles
Clermont
Landes

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Vide-grenier au profit de l’association des parents d’élèves de l’école publique de Clermont.

HORAIRES:

– installation des exposants à partir de 7h

– ouverture au public de 8h à 18h ENTRÉE GRATUITE

TARIFS EXPOSANTS

– à l’intérieur 8€ la table de 2m20 (table et chaise fournies) / 2€ le portant non fourni

– à l’extérieur 3€ le mètre (table et chaise non fournies)

RÉSERVATION JUSQU’AU SAMEDI 17 MAI au 06.83.29.20.02 ou par mail à apeclermont40@gmail.com (pour les emplacements extérieurs, vous pouvez même tenter votre chance le jour même… on vous trouvera une place !)

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

– boissons sans alcool 1€

– bière 25cL 2€ / get27 2€ / Despe 33cL 3€

– sandwich 3€ / barquette de frites 2€

VENTE DE SACHETS DE MERVEILLES À EMPORTER.

STAND BUDGET PARTICIPATIF DES LANDES venez voter pour le PROJET 30876 des enfants de Clermont ! .

Hall des Sports de Clermont 180 chemin des écoles

Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 apeclermont40@gmail.com

