Vide Grenier de l’APE de Dolus Salle des fêtes Dolus-d’Oléron
Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
L’association des parents d’élèves de Dolus organise son vide grenier de printemps.
Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 88 07 91 ape.dolus@hotmail.com
The Dolus parents’ association organizes its spring garage sale.
