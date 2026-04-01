Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent Salle Omnisports Plougasnou
Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent Salle Omnisports Plougasnou dimanche 26 avril 2026.
Plougasnou
Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent
Salle Omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent organise un vide-grenier, offrant l’occasion aux participants de vendre des objets d’occasion dans une ambiance conviviale. Les inscriptions se font par mail ou téléphone. Sur place, une restauration est prévue pour permettre aux visiteurs et exposants de se restaurer tout au long de la journée.
3€/m linéaire Entrée 1€ (gratuit pour les moins de 18 ans). .
Salle Omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 02 43 19
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English :
L’événement Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BAIE DE MORLAIX
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