Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent Salle Omnisports Plougasnou

Plougasnou

Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent

Salle Omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent organise un vide-grenier, offrant l’occasion aux participants de vendre des objets d’occasion dans une ambiance conviviale. Les inscriptions se font par mail ou téléphone. Sur place, une restauration est prévue pour permettre aux visiteurs et exposants de se restaurer tout au long de la journée.

3€/m linéaire Entrée 1€ (gratuit pour les moins de 18 ans). .

Salle Omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 02 43 19

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English :

L’événement Vide Grenier de l’APE de l’école Marie-Thérèse Prigent Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-17 par OT BAIE DE MORLAIX