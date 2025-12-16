Vide grenier de l’APE de l’école Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Vide grenier de l’APE de l’école Sérusier

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

l’APE Paul Sérusier de Châteauneuf-du-Faou organise un vide grenier le 25 janvier 2026, à la salle Ar Sterenn de 09h00 à 16h00.

> arrivée des exposants à 8h00

> 5€ le mètre avec une chaise 2€ emplacement portant (non fourni)

> 6€ formule déjeuner sur réservation 1 sandwich, 1 boisson, un dessert

Entrée gratuite

> inscriptions et renseignements au 06 20 31 60 63 ou ape.paulserusier29520@gmail.com .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 20 31 60 63

