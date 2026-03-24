Vide grenier de l’APE des Petits Antonins

1 rue de la Collégiale Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L ‘APE des Petits Antonins organise un vide-greniers. .

1 rue de la Collégiale Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 70 99 22

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English : Vide grenier de l’APE des Petits Antonins

L’événement Vide grenier de l’APE des Petits Antonins Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine