Vide grenier de l’APE du Lanot Ecole du Lanot Salles

Vide grenier de l’APE du Lanot Ecole du Lanot Salles dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier de l’APE du Lanot

Ecole du Lanot 43 route du Lanot Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Vide-grenier de l’école du Lanot

L’Association des Parents d’Élèves du Lanot, avec le soutien de l’Amicale du Lanot, organise un vide-grenier le dimanche 21 septembre de 9h à 18h à l’école du Lanot, 43 route du Lanot à Salles.

Dès 7h30, un petit-déjeuner local aux tripes sera proposé pour 10 €.

Sur place restauration le midi et, tout au long de l’après-midi, de délicieuses crêpes à déguster.

Tous les bénéfices seront reversés à la coopérative scolaire de l’école.

Tarif exposants 2 € le mètre linéaire (sur réservation apelanot@gmail.com ou 07 52 98 07 03). .

Ecole du Lanot 43 route du Lanot Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 98 07 03 apelanot@gmail.com

English : Vide grenier de l’APE du Lanot

German : Vide grenier de l’APE du Lanot

Italiano :

Espanol : Vide grenier de l’APE du Lanot

L’événement Vide grenier de l’APE du Lanot Salles a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Val de l’Eyre