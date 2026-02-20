Vide grenier de l’APE École Serre Blanc

Parc des frères maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez chiner, vendre et passer un moment convivial . On vous attend nombreux !



Restauration et buvette sur place

.

Parc des frères maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes p.deleg.sb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and bargain, sell and have a great time. We look forward to seeing you there!



Catering and refreshments on site

L’événement Vide grenier de l’APE École Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence