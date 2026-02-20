Vide grenier de l’APE École Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vide grenier de l’APE École Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 4 avril 2026.
Vide grenier de l’APE École Serre Blanc
Parc des frères maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez chiner, vendre et passer un moment convivial . On vous attend nombreux !
Restauration et buvette sur place
.
Parc des frères maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes p.deleg.sb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and bargain, sell and have a great time. We look forward to seeing you there!
Catering and refreshments on site
L’événement Vide grenier de l’APE École Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence