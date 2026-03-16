Vide grenier de l’APE Grignan place du Mail et allée du 11 novembre (devant la salle des fêtes) Grignan

Vide grenier de l’APE Grignan

place du Mail et allée du 11 novembre (devant la salle des fêtes) le village Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier au profit des enfants de l’école de Grignan

Buvette et restauration sur place animations

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place du Mail et allée du 11 novembre (devant la salle des fêtes) le village Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apegrignan@gmail.com

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English :

Flea market in aid of Grignan schoolchildren

Refreshments and food on site entertainment

L’événement Vide grenier de l’APE Grignan Grignan a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes