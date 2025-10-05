Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins le Coin Gascon Saubrigues

Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins le Coin Gascon Saubrigues dimanche 5 octobre 2025.

Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins

le Coin Gascon 725 route du moulin de tey Saubrigues Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Vide Grenier organisé au sein de l’école les enfants sous les pins.

Une cinquantaine d’emplacements intérieurs et extérieurs.

Petite restauration sur place (crèpes, sandwich, café).

emplacement avec possibilité location de table (2 m linéaire). .

le Coin Gascon 725 route du moulin de tey Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 52 27 25 ape.lesenfantsouslespins40@gmail.com

English : Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins

Garage sale organized by the school « les enfants sous les pins ».

German : Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins

Vide Grenier (Flohmarkt), der in der Schule « Les enfants sous les pins » organisiert wird.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dalla scuola dell’infanzia sotto i pini.

Espanol : Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins

Venta de garaje organizada por la escuela infantil bajo los pinos.

L’événement Vide Grenier de l’Ape les enfants sous les pins Saubrigues a été mis à jour le 2025-09-08 par OTI LAS