Vide-grenier de l’APK Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer dimanche 8 février 2026.
Vide-grenier de l’APK
Rue Pont-Ar-Laër Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
28e vide-grenier de l’association des parents d’élèves de l’école de Kermoulin.
Plus de 70 exposants.
Plus de 1 000 entrées en 2025.
Restauration sur place.
Espace enfants. .
Rue Pont-Ar-Laër Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 74 97 87
English : Vide-grenier de l’APK
