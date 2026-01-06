Vide-grenier de l’APK Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Vide-grenier de l’APK

Rue Pont-Ar-Laër Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

28e vide-grenier de l’association des parents d’élèves de l’école de Kermoulin.

Plus de 70 exposants.

Plus de 1 000 entrées en 2025.

Restauration sur place.

Espace enfants. .

Rue Pont-Ar-Laër Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 74 97 87

