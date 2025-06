Vide grenier de l’APREPAC place du village Chantemerle-lès-Grignan 29 juin 2025 07:00

Drôme

Vide grenier de l’APREPAC place du village place bernard barbier Chantemerle-lès-Grignan Drôme

Début : Dimanche 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Venez découvrir sur la place du village des stands de brocanteurs et de vide grenier mélangés et des stands de restauration rapide.

place du village place bernard barbier

Chantemerle-lès-Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 01 13 29 chantemerle.aprepac@gmail.com

English :

Come and discover a mix of second-hand and garage sale stalls and fast-food stands in the village square.

German :

Entdecken Sie auf dem Dorfplatz gemischte Trödel- und Flohmarktstände sowie Stände mit Schnellimbissen.

Italiano :

Nella piazza del paese troverete un mix di bancarelle di seconda mano e di garage, oltre a stand di fast-food.

Espanol :

En la plaza del pueblo, encontrará una mezcla de puestos de venta de segunda mano y de garaje, así como puestos de comida rápida.

