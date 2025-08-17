Vide grenier de l’AS Martigues Sud Place du marché de La Couronne Martigues

Vide grenier de l’AS Martigues Sud Place du marché de La Couronne Martigues dimanche 17 août 2025.

Vide grenier de l’AS Martigues Sud

Dimanche 17 août 2025 de 7h30 à 16h30. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 07:30:00

fin : 2025-08-17 16:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Un rassemblement populaire au coeur du quartier de La Couronne, sur la Côte Bleue.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs.

Infos exposants inscriptions par message ou sur place le jour J (dans la limite des places disponibles). .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 70 44 19 audemardchristophe@yahoo.fr

English :

A popular gathering in the heart of the La Couronne district.

German :

Ein beliebtes Treffen im Herzen des Stadtteils La Couronne.

Italiano :

Un incontro popolare nel cuore del quartiere La Couronne, sulla Côte Bleue.

Espanol :

Un encuentro popular en el corazón del barrio de La Couronne.

L’événement Vide grenier de l’AS Martigues Sud Martigues a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme de Martigues