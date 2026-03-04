Vide grenier de l’ASC Bel Air Salon-de-Provence

Vide grenier de l’ASC Bel Air

Dimanche 26 avril 2026 de 8h à 17h. Place Tricon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Envie de dénicher des objets de seconde main ou de vider ses armoires ? L’ASC Bel Air organise son vide-greniers pour financer les sorties scolaires et les activités des élèves des écoles de Bel Air.

12€ le mètre linéaire Inscriptions asso.ecole.belair@gmail.com .

Place Tricon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.ecole.belair@gmail.com

English :

Looking to find second-hand items or clear out your cupboards? ASC Bel Air is organizing a garage sale to raise funds for school outings and activities for Bel Air schoolchildren.

