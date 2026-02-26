Thiers-sur-Thève

Vide-grenier de l’association des parents d’élèves de Thers-sur-Thève

1 Rue du Gén Leclerc Thiers-sur-Thève Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le dimanche 17 mai 2026, l’APE organise un vide‑grenier au parc de la Mairie de Thiers‑sur‑Thève, de 9h à 18h. Entrée gratuite. Stands de particuliers et restauration sur place au profit de l’association. Venez chiner et passer une journée conviviale !

Dimanche 17 mai 2026, l’Association des Parents d’Élèves de l’école primaire de Thiers‑sur‑Thève organise son vide‑grenier annuel au Parc de la Mairie (1 rue du Général Leclerc, 60520 Thiers‑sur‑Thève).

De 9h00 à 18h00, venez flâner entre les stands des particuliers, chiner de bonnes affaires et dénicher des objets uniques jouets, livres, décoration, vêtements, petits trésors oubliés… Une occasion parfaite de passer un moment convivial en famille ou entre amis.

L’entrée est gratuite, et un espace restauration/buvette sera disponible sur place vente de sandwiches, boissons et douceurs, au profit de l’APE.

Un rendez‑vous chaleureux et familial, idéal pour soutenir l’école tout en profitant d’une belle journée de printemps ! .

1 Rue du Gén Leclerc Thiers-sur-Thève 60520 Oise Hauts-de-France

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English :

On Sunday May 17, 2026, the APE is organizing a garage sale in Thiers?sur?Thève town hall park, from 9am to 6pm. Free admission. Private stalls and on-site catering in aid of the association. Come and spend a convivial day!

L’événement Vide-grenier de l’association des parents d’élèves de Thers-sur-Thève Thiers-sur-Thève a été mis à jour le 2026-02-26 par Chantilly-Senlis Tourisme