Vide grenier de L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Castelculier Salle des fêtes de Castelculier Castelculier

Informations pratiques

Castelculier

Vide grenier de L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Castelculier

Salle des fêtes de Castelculier 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vide-grenier de l’APE de Castelculier ! Dim. 11/10/2026, 8h-18h, salle des fêtes et parking. Stands fleurs & puériculture. Exposants : 2,50€/m extérieur, 5€/table 1,80m fournie, 2€/portant (non fourni). Buvette & restauration sur place.

L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Castelculier organise son prochain vide-grenier, qui se déroulera : Dimanche 11 octobre 2026, de 8h à 18h

Salle des fêtes de Castelculier et son parking.

À cette occasion, le public pourra venir chiner et dénicher de bonnes affaires, objets, vêtements, jouets et autres trésors, dans une ambiance conviviale et familiale.

L’APE tiendra également un stand de fleurs et un stand puériculture.

Les particuliers souhaitant profiter de cette journée pour vendre leurs objets, vêtements, jouets, livres, décoration ou autres trésors peuvent réserver leur emplacement dès maintenant :

2,50 € le mètre linéaire en extérieur

5 € la table de 1,80 m, table fournie

2 € l’emplacement pour un portant, portant non fourni.

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes de Castelculier 27 Avenue du Général de Gaulle Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 08 89 29 ape.castelculier@gmail.com

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English : Vide grenier de L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Castelculier

Castelculier PTA Yard Sale! Sun., Oct. 11, 2026, 8:00 a.m.–6:00 p.m., community hall and parking lot. Flower and gardening stands. Vendors: 2.50?/m outdoor space, 5?/1.80m table (provided), 2?/clothing rack (not provided). Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier de L’Association des Parents d’Élèves des écoles de Castelculier Castelculier a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Destination Agen