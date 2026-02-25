Vide Grenier de l’association Etincelle 2000 avenue du 8 mai 1945 Gardanne

Vide Grenier de l’association Etincelle 2000

Dimanche 29 mars 2026 de 8h à 17h. avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône

L’association Etincelle 2000 organise son vide-grenier dimanche 29 Mars, à la Halle Léo Ferré de Gardanne.

Buvette et restauration sur place



Au profit des personnes handicapées

Contact pour les exposants ‭04 42 58 26 88‬ contactetincelle2000@gmail.com .

avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 26 88 contactetincelle2000@gmail.com

English :

The Etincelle 2000 association is organizing its garage sale on Sunday March 29, at Gardanne’s Halle Léo Ferré.

