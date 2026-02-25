Vide Grenier de l’association Etincelle 2000 avenue du 8 mai 1945 Gardanne
Vide Grenier de l’association Etincelle 2000 avenue du 8 mai 1945 Gardanne dimanche 29 mars 2026.
Vide Grenier de l’association Etincelle 2000
Dimanche 29 mars 2026 de 8h à 17h. avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association Etincelle 2000 organise son vide-grenier dimanche 29 Mars, à la Halle Léo Ferré de Gardanne.
Buvette et restauration sur place
Au profit des personnes handicapées
Contact pour les exposants 04 42 58 26 88 contactetincelle2000@gmail.com .
avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 26 88 contactetincelle2000@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Etincelle 2000 association is organizing its garage sale on Sunday March 29, at Gardanne’s Halle Léo Ferré.
L’événement Vide Grenier de l’association Etincelle 2000 Gardanne a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Gardanne