Vide grenier de l’association Guérande gymnastique La Coulée Verte Guérande

Vide grenier de l’association Guérande gymnastique

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Vide-greniers en extérieur organisé par Guérande gymnastique.

Bar et restauration sur place ; sanitaires et parking. .

La Coulée Verte Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire guerande.gymnastique@gmail.com

