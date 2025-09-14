Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide Villefranche-de-Rouergue
Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide Villefranche-de-Rouergue dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide
Zone industrielle des Gravasses Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Les 5 mètres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Rendez-vous au foirail de la Madeleine pour venir chiner toute une journée !
Buvette et restauration sur place. 12 .
Zone industrielle des Gravasses Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 66 13 73 77
English :
Come and spend a whole day bargain-hunting at the foirail de la Madeleine!
German :
Treffen Sie sich auf dem Foirail de la Madeleine, um einen ganzen Tag lang zu stöbern!
Italiano :
Venite al luna park della Madeleine per un’intera giornata a caccia di occasioni!
Espanol :
Acérquese al recinto ferial de la Madeleine para pasar un día entero buscando gangas
L’événement Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)