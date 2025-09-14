Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide Villefranche-de-Rouergue

Vide grenier de l’association Libres Chats en Bastide Villefranche-de-Rouergue dimanche 14 septembre 2025.

Zone industrielle des Gravasses Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Rendez-vous au foirail de la Madeleine pour venir chiner toute une journée !

Buvette et restauration sur place. 12 .

Zone industrielle des Gravasses Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 66 13 73 77

English :

Come and spend a whole day bargain-hunting at the foirail de la Madeleine!

German :

Treffen Sie sich auf dem Foirail de la Madeleine, um einen ganzen Tag lang zu stöbern!

Italiano :

Venite al luna park della Madeleine per un’intera giornata a caccia di occasioni!

Espanol :

Acérquese al recinto ferial de la Madeleine para pasar un día entero buscando gangas

