Vide grenier de l’association Matéo La Couronne Martigues

Vide grenier de l’association Matéo

Dimanche 7 décembre 2025 de 8h à 16h. La Couronne 12 chemin du petit mas Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’occasion de dénicher des trésors. Le vide grenier se déroulera à La Couronne. Au profit de l’association Matéo restons positifs face aux lymphomes. Seul on va vite , ensemble on va plus loin !

Inscription obligatoire pour les exposants, via Helloasso.

Le vide grenier est ouvert à tous.

En participant à ce traditionnelle vide grenier, vous contribuerez aux actions de l’association, à l’hôpital de la Conception. .

La Couronne 12 chemin du petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 32 29 82 associationmateo29@gmail.com

English :

A chance to unearth some treasures! The flea market will take place in La Couronne. Proceeds will benefit the Matéo association: let’s stay positive in the face of lymphoma. Alone we go fast, together we go further!

German :

Eine Gelegenheit, wahre Schätze zu entdecken! Der Flohmarkt findet in La Couronne statt. Der Erlös kommt dem Verein Matéo zugute: Lasst uns im Angesicht des Lymphoms positiv bleiben. Allein kommen wir schnell voran, gemeinsam erreichen wir mehr!

Italiano :

Un’occasione per scovare alcuni tesori. Il mercatino si terrà a La Couronne. A favore dell’associazione Matéo: restiamo positivi di fronte al linfoma. Da soli si va veloci, insieme si va più lontano!

Espanol :

¡Una oportunidad para descubrir verdaderos tesoros! El mercadillo tendrá lugar en La Couronne. Los beneficios se destinarán a la asociación Matéo: mantengamos el optimismo frente al linfoma. ¡Solos vamos rápido, juntos llegamos más lejos!

