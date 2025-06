Vide-grenier de l’association Patate au Blé – 11 Petite Avenue de Longchamp Nantes 15 juin 2025 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-15 09:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Vide-greniers de 9h à 18h 12h par emplacement, ouvert à tous Inscriptions pour un emplacement : 06 36 66 14 39 – videgrenierdelapatate@gmail.com

11 Petite Avenue de Longchamp Nantes 44300

06 36 66 14 39 https://www.facebook.com/p/La-MAM-Patate-Au-Bl%C3%A9-%C3%A0-Nantes-100064374416334/