Vide-grenier de l’association Patplo56 salle des fêtes Ploërmel
Vide-grenier de l’association Patplo56 salle des fêtes Ploërmel dimanche 11 janvier 2026.
Vide-grenier de l’association Patplo56
salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 07:00:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
Date(s) :
2026-01-11
L’association Patplo56 organise son vide-grenier afin de récolter des fonds pour aider à l’accompagnement des malades sur la pays de Ploërmel.
de 7h à 18h.
120 exposants seront présents avec plein de bonnes affaires à dénicher.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs. .
salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 39 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier de l’association Patplo56 Ploërmel a été mis à jour le 2026-01-02 par Destination Brocéliande CRTBretagne_