Vide-grenier de l’association Patplo56 salle des fêtes Ploërmel

Vide-grenier de l’association Patplo56

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 07:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

L’association Patplo56 organise son vide-grenier afin de récolter des fonds pour aider à l’accompagnement des malades sur la pays de Ploërmel.

de 7h à 18h.

120 exposants seront présents avec plein de bonnes affaires à dénicher.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs. .

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

