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Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh salle des fêtes Ploërmel

Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh salle des fêtes Ploërmel samedi 18 avril 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : rue du général Giraud

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ploërmel

Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Venez dénicher de belles trouvailles et faire de bonnes affaires lors du vide-grenier organisé par l’association Ramène ta Breizh ! Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes de Ploërmel.
Profitez également d’un espace restauration et d’une buvette sur place.
Entrée visiteurs 1 €   .

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 04 48 66 55 

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English :

L’événement Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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