Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh salle des fêtes Ploërmel

Ploërmel

Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez dénicher de belles trouvailles et faire de bonnes affaires lors du vide-grenier organisé par l’association Ramène ta Breizh ! Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes de Ploërmel.

Profitez également d’un espace restauration et d’une buvette sur place.

Entrée visiteurs 1 € .

salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 04 48 66 55

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English :

L’événement Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande