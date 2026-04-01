Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh salle des fêtes Ploërmel
Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh salle des fêtes Ploërmel samedi 18 avril 2026.
Ploërmel
Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh
salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez dénicher de belles trouvailles et faire de bonnes affaires lors du vide-grenier organisé par l’association Ramène ta Breizh ! Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes de Ploërmel.
Profitez également d’un espace restauration et d’une buvette sur place.
Entrée visiteurs 1 € .
salle des fêtes rue du général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 04 48 66 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier de l’association Ramène ta Breizh Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Fête du végétal Troc aux plantes boulevard des Carmes Ploërmel 18 avril 2026
- Fête du végétal Ploërmel 19 avril 2026
- Exposition de voitures anciennes d’avril Ploërmel 19 avril 2026
- Randonnée Gallo Roller rue du pardon Ploërmel 25 avril 2026
- VAE 9 De la cité ducale aux landes de Monteneuf Ploërmel Morbihan 1 mai 2026