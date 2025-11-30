Vide grenier de l’association sportive Salle des fêtes Ledeuix

Vide grenier de l’association sportive

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

L’Association Sportive de Ledeuix organise son vide grenier.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 56 04 61

