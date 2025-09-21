Vide-grenier de Latresne Place de la Mairie Latresne
Place de la Mairie Avenue Jean Balde Latresne Gironde
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Le comité des fêtes de Latresne organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 21 septembre sur le stade stabilisé, à proximité de la salle des fêtes. De 9 h à 17 h, les visiteurs pourront chiner parmi de nombreux stands et dénicher de bonnes affaires. Un service de restauration et de buvette sera proposé sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale. Entrée libre. .
Place de la Mairie Avenue Jean Balde Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 02 70 cdf.latresne@gmail.com
