Vide-Grenier de l’Avenir de Hadol Hadol
dimanche 6 septembre 2026 · Hadol
Informations pratiques
Hadol
Vide-Grenier de l’Avenir de Hadol
Rue du stade Hadol Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 06:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Comme tous les ans, la batterie-fanfare organise son traditionnel vide-grenier au profit de son école de musique, inscrivez-vous!
Date 6 septembre 2026
Lieu place de la salle polyvalente rue du stade HADOL
HORAIRE 6H30 à 17H30
TARIF 10 € les 5 mètres et 1.50 € le mètre supplémentaire
Inscription au 06.67.12.13.06
Buvette et restaurationTout public
0 .
Rue du stade Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 67 12 13 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As it does every year, the marching band is organizing its traditional yard sale to benefit its music school—sign up!
Date: September 6, 2026
Location: Place de la Salle Polyvalente, Rue du Stade, HADOL
HOURS: 6:30 a.m. to 5:30 p.m.
PRICE: 10 ? per 5 meters and 1.50 ? per additional meter
Register by calling 06.67.12.13.06
Refreshments and food available
L’événement Vide-Grenier de l’Avenir de Hadol Hadol a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION