Informations pratiques

Hadol

Vide-Grenier de l’Avenir de Hadol

Rue du stade Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 06:30:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Comme tous les ans, la batterie-fanfare organise son traditionnel vide-grenier au profit de son école de musique, inscrivez-vous!

Date 6 septembre 2026

Lieu place de la salle polyvalente rue du stade HADOL

HORAIRE 6H30 à 17H30

TARIF 10 € les 5 mètres et 1.50 € le mètre supplémentaire

Inscription au 06.67.12.13.06

Buvette et restaurationTout public

0 .

Rue du stade Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 67 12 13 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the marching band is organizing its traditional yard sale to benefit its music school—sign up!

Date: September 6, 2026

Location: Place de la Salle Polyvalente, Rue du Stade, HADOL

HOURS: 6:30 a.m. to 5:30 p.m.

PRICE: 10 ? per 5 meters and 1.50 ? per additional meter

Register by calling 06.67.12.13.06

Refreshments and food available

L’événement Vide-Grenier de l’Avenir de Hadol Hadol a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION