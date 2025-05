Vide grenier de Layoule – Rodez, 18 mai 2025 07:00, Rodez.

Dimanche 2025-05-18

2025-05-18

2025-05-18

L’association des parents d’élèves de l’école Cardaillac à Rodez organise le dimanche 18 mai 2025 son premier vide grenier aux berges de Layoule de 8h00 à 17h00 pour les visiteurs.

Nous vous accueillons à partir de 6h30 sur les berges de Layoule pour votre installation. L’emplacement sera défini par ordre d’arrivée.

L’accès se fera par la rue de la chapelle jusqu’à 8h maximum.

Possibilité de restauration le midi à réserver lors de votre inscription (sandwich/saucisse de veau/barquette de frites/pâtisserie maison). Buvette sur place toute la journée.

En cas d’intempéries annoncées, l’association se réserve le droit d’annuler l’évènement et vous informera 2 jours avant par mail. Un remboursement sera effectué.

Cet événement a pour but de soutenir les projets scolaires. .

36 Avenue des Fusillés de Ste Radegonde

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 45 48 38 53 apecardaillacrodez@gmail.com

English :

On Sunday May 18, 2025, the parents? association of the Cardaillac school in Rodez is organizing its first garage sale on the banks of the Layoule river from 8am to 5pm for visitors.

German :

Die Elternvereinigung der Schule Cardaillac in Rodez veranstaltet am Sonntag, den 18. Mai 2025, ihren ersten Flohmarkt am Ufer der Layoule von 8.00 bis 17.00 Uhr für Besucher.

Italiano :

Domenica 18 maggio 2025, l’associazione dei genitori della scuola Cardaillac di Rodez organizza il suo primo mercatino sulle rive della Layoule, dalle 8 alle 17, per i visitatori.

Espanol :

El domingo 18 de mayo de 2025, la asociación de padres del colegio Cardaillac de Rodez organiza su primera venta de garaje a orillas del Layoule, de 8.00 a 17.00 horas, para los visitantes.

