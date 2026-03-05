Vide grenier de l’école Bayet Rue Maryse Bastié Valence

Vide grenier de l’école Bayet

Rue Maryse Bastié Ecole maternelle Bayet Valence Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

2026-04-25

L’association des parents d’élèves de l’école Albert Bayet a le plaisir de vous inviter à son grand vide-grenier !

+33 6 32 11 41 75 parents.delegue26@gmail.com

English :

The Albert Bayet school parents? association is pleased to invite you to its big garage sale!

