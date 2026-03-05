Vide grenier de l’école Bayet Rue Maryse Bastié Valence
Vide grenier de l’école Bayet Rue Maryse Bastié Valence samedi 25 avril 2026.
Vide grenier de l’école Bayet
Rue Maryse Bastié Ecole maternelle Bayet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association des parents d’élèves de l’école Albert Bayet a le plaisir de vous inviter à son grand vide-grenier !
.
Rue Maryse Bastié Ecole maternelle Bayet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 11 41 75 parents.delegue26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Albert Bayet school parents? association is pleased to invite you to its big garage sale!
L’événement Vide grenier de l’école Bayet Valence a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme