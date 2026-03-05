Vide grenier de l’école Bayet Rue Maryse Bastié Valence

Vide grenier de l’école Bayet Rue Maryse Bastié Valence samedi 25 avril 2026.

Vide grenier de l’école Bayet

Rue Maryse Bastié Ecole maternelle Bayet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :
2026-04-25

L’association des parents d’élèves de l’école Albert Bayet a le plaisir de vous inviter à son grand vide-grenier !
  .

Rue Maryse Bastié Ecole maternelle Bayet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 11 41 75  parents.delegue26@gmail.com

English :

The Albert Bayet school parents? association is pleased to invite you to its big garage sale!

