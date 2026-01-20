Vide grenier de l’école de foot Vallée Ausone Bazas
Vide grenier de l’école de foot Vallée Ausone Bazas dimanche 1 mars 2026.
Vide grenier de l’école de foot
Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas Gironde
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01 2026-09-13
Le Patronage Bazadais, club de football, organise son vide-grenier annuel. Un rendez-vous incontournable pour les chineurs avec environ 360 mètres d’exposition. Restauration sur place. .
Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 45 15
