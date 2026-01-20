Vide grenier de l’école de foot Vallée Ausone Bazas

Vide grenier de l’école de foot

Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas Gironde

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01 2026-09-13

Le Patronage Bazadais, club de football, organise son vide-grenier annuel. Un rendez-vous incontournable pour les chineurs avec environ 360 mètres d’exposition. Restauration sur place. .

Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

