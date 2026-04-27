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Vide grenier de l’école Navarrot Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier de l’école Navarrot Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier de l’école Navarrot Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue de Rocgrand

Adresse : Espace Laulhère

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier de l’école Navarrot

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :
2026-05-10

L’école Navarrot organise un vide grenier ce jour. Sur réservation pour les exposants.
Restauration sur place.   .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 19 16 67 

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English :

L’événement Vide grenier de l’école Navarrot Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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