Vide grenier de l’école Sainte Marie Ecole Sainte-Marie Valence

Vide grenier de l’école Sainte Marie

Ecole Sainte-Marie 44 chemin du Thon Valence Drôme

Début : 2025-10-05 07:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-05

Venez chiner et vendre vos trésors oubliés jouets, livres, vêtements, déco, vaisselle, matériel de puériculture…

Sur place buvette et petite restauration.

Les bénéfices de la buvette iront au profit des sorties scolaires.

Ecole Sainte-Marie 44 chemin du Thon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apel.saintemarie26@gmail.com

English :

Come and sell your forgotten treasures: toys, books, clothes, decorations, crockery, childcare equipment?

On site: refreshments and snacks.

Profits from the refreshment stand will be donated to school outings.

German :

Kommen Sie zum Stöbern und verkaufen Sie Ihre vergessenen Schätze: Spielzeug, Bücher, Kleidung, Dekoration, Geschirr, Babyausstattung?

Vor Ort: Getränkestand und kleine Snacks.

Der Erlös aus dem Getränkestand kommt den Schulausflügen zugute.

Italiano :

Venite a trovare e vendere i vostri tesori dimenticati: giocattoli, libri, vestiti, decorazioni, stoviglie, attrezzature per l’infanzia, ecc

Sul posto: rinfresco e merenda.

Il ricavato del punto di ristoro sarà destinato alle gite scolastiche.

Espanol :

Venga a buscar y vender sus tesoros olvidados: juguetes, libros, ropa, adornos, vajilla, material de puericultura, etc

En el recinto: refrescos y tentempiés.

Los beneficios del puesto de refrescos se destinarán a las salidas escolares.

