vide grenier de l’école St Joseph Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-12 06:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

2ème vide grenier de l’école Saint-Joseph, organisé par l’APEL.

2 € le mètre- paiement à la résa à l’OT ou hello asso via QRCODE

Buvette et snacking –

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

2nd St Joseph’s school garage sale, organized by the APEL.

2 ? per metre payment on reservation at OT or hello asso via QRCODE

Refreshments and snacks –

German :

2. Flohmarkt der Schule Saint-Joseph, organisiert von der APEL.

2 ? pro Meter Bezahlung bei der Reservierung im Tourismusbüro oder bei hello asso über QRCODE

Getränke und Snacks –

Italiano :

2° Mercatino delle pulci della scuola St Joseph, organizzato dall’APEL.

2 € al metro pagamento su prenotazione presso l’OT o tramite QRCODE

Rinfreschi e spuntini –

Espanol :

2º mercadillo del colegio St Joseph, organizado por la APEL.

2€ por metro pago al reservar en la OT o hola asso vía QRCODE

Refrescos y aperitivos –

L’événement vide grenier de l’école St Joseph Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron