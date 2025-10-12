vide grenier de l’école St Joseph Place des droits de l’homme Bas-en-Basset
vide grenier de l’école St Joseph
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
2ème vide grenier de l’école Saint-Joseph, organisé par l’APEL.
2 € le mètre- paiement à la résa à l’OT ou hello asso via QRCODE
Buvette et snacking –
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
2nd St Joseph’s school garage sale, organized by the APEL.
2 ? per metre payment on reservation at OT or hello asso via QRCODE
Refreshments and snacks –
German :
2. Flohmarkt der Schule Saint-Joseph, organisiert von der APEL.
2 ? pro Meter Bezahlung bei der Reservierung im Tourismusbüro oder bei hello asso über QRCODE
Getränke und Snacks –
Italiano :
2° Mercatino delle pulci della scuola St Joseph, organizzato dall’APEL.
2 € al metro pagamento su prenotazione presso l’OT o tramite QRCODE
Rinfreschi e spuntini –
Espanol :
2º mercadillo del colegio St Joseph, organizado por la APEL.
2€ por metro pago al reservar en la OT o hola asso vía QRCODE
Refrescos y aperitivos –
L’événement vide grenier de l’école St Joseph Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron