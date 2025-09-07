Vide-grenier de l’Élan Capianais Place du Palmier Capian

Vide-grenier de l'Élan Capianais Place du Palmier Capian dimanche 7 septembre 2025.

Le vide-grenier de Capian, organisé par l’association Élan Capianais, se tiendra le dimanche 7 septembre sur la Place du Palmier. Cet événement accueillera exposants et visiteurs tout au long de la journée, offrant l’occasion de chiner, de vendre ou simplement de flâner dans une ambiance conviviale. Une buvette sera proposée sur place pour se rafraîchir et profiter du moment. .

Place du Palmier Chemin de Lavergne Capian 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 16 70 contact@elan-capianais.fr

