VIDE GRENIER DE LESME SALLE DES FÊTES Lesme
VIDE GRENIER DE LESME SALLE DES FÊTES Lesme dimanche 7 juin 2026.
VIDE GRENIER DE LESME
SALLE DES FÊTES Le bourg Lesme Saône-et-Loire
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
VIDE GRENIER DE LESME organisé par le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes. Buvette et Restauration.
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
SALLE DES FÊTES Le bourg Lesme 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 87 98 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VIDE GRENIER DE LESME Lesme a été mis à jour le 2026-02-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)