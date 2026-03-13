Vide Grenier de l’Etang de la Poche Rue Gambetta Luxeuil-les-Bains
Vide Grenier de l’Etang de la Poche Rue Gambetta Luxeuil-les-Bains dimanche 12 avril 2026.
Vide Grenier de l’Etang de la Poche
Rue Gambetta Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide Grenier de l’Etang de la Poche
Réservations 2 € le mètre linéaire. 6 mètres à 10€ avec la possibilité de stationner un véhicule derrière votre stand pour 6 mètres de réservation. (2 véhicules pour 12 m). Fiche d’inscription sur simple appel ou sms. Installation dès 5 h 30. Minimum 6 mètres de réservation pour stationner un véhicule devant votre stand.
Places de parking et toilettes à proximité.
Petite restauration, buvette. .
Rue Gambetta Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49
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English : Vide Grenier de l’Etang de la Poche
L’événement Vide Grenier de l’Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD