Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt Salle de La Cray Voujeaucourt
dimanche 26 juillet 2026 · Salle de La Cray · Voujeaucourt
Informations pratiques
Voujeaucourt
Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt
Salle de La Cray 7 Rue au Fol Voujeaucourt Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le 14e vide-grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt se déroulera sur le Parking de la CRAY de Voujeaucourt le 26 juillet de 8 h à 18 h.
Une bonne occasion de trouver la perle rare ou de faire de bonnes affaires en famille !
Réservation pour les exposants possible au 03 81 93 86 62. .
Salle de La Cray 7 Rue au Fol Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62 usv25420@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt
L’événement Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD