Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt Salle de La Cray Voujeaucourt

Informations pratiques

Voujeaucourt

Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt

Salle de La Cray 7 Rue au Fol Voujeaucourt Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le 14e vide-grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt se déroulera sur le Parking de la CRAY de Voujeaucourt le 26 juillet de 8 h à 18 h.

Une bonne occasion de trouver la perle rare ou de faire de bonnes affaires en famille !

Réservation pour les exposants possible au 03 81 93 86 62. .

Salle de La Cray 7 Rue au Fol Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 86 62 usv25420@gmail.com

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English : Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt

L’événement Vide grenier de l’Union des Sociétés de Voujeaucourt Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD