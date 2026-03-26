Vide grenier de l’USM Halle de Nahuques Mont-de-Marsan

Vide grenier de l’USM

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Prix tables et mètre linéaire

Intérieur 8e table de 2m

Intérieur 3e le mètre linéaire

Extérieurs 2e le mètre linéaire

Pour avoir le formulaire de réservation cliquer sur bulletin de inscription en bas de l annonce

Pour valider la réservation

– Le formulaire rempli

– La photocopie pièce d’identité

– Règlement

Un SMS de confirmation de réservation vous sera envoyé des que j aurai reçu les documents .

Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 71 32 81

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English : Vide grenier de l’USM

L’événement Vide grenier de l’USM Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Mont-de-Marsan