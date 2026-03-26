Vide grenier de l’USM Halle de Nahuques Mont-de-Marsan
Vide grenier de l’USM Halle de Nahuques Mont-de-Marsan dimanche 19 avril 2026.
Vide grenier de l’USM
Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Prix tables et mètre linéaire
Intérieur 8e table de 2m
Intérieur 3e le mètre linéaire
Extérieurs 2e le mètre linéaire
Pour avoir le formulaire de réservation cliquer sur bulletin de inscription en bas de l annonce
Pour valider la réservation
– Le formulaire rempli
– La photocopie pièce d’identité
– Règlement
Un SMS de confirmation de réservation vous sera envoyé des que j aurai reçu les documents .
Halle de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 71 32 81
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English : Vide grenier de l’USM
L’événement Vide grenier de l’USM Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Mont-de-Marsan
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