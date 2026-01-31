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Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains

Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains

Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Fronton- Esplanade des arènes

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Vide Grenier de Macs Natation

Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide-grenier
Accueil des exposants à partir de 6H
Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30
Buvette, plancha, frites et desserts sur place
Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com
Vide-grenier
Accueil des exposants à partir de 6H
Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30
Buvette, plancha, frites et desserts sur place
Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com
Tarif des exposants: 4€/m et 2€/table (sur réservation et selon la disponibilité).   .

Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 11 18  macsnatation@yahoo.com

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English : Vide Grenier de Macs Natation

Garage sale
Exhibitors welcome from 6H
Open to visitors from 7H to 17H30
Refreshment bar, plancha, French fries and desserts on site
Registration 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com

L’événement Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vieux Boucau

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