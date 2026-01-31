Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains
Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Vide Grenier de Macs Natation
Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-grenier
Accueil des exposants à partir de 6H
Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30
Buvette, plancha, frites et desserts sur place
Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com
Vide-grenier
Accueil des exposants à partir de 6H
Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30
Buvette, plancha, frites et desserts sur place
Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com
Tarif des exposants: 4€/m et 2€/table (sur réservation et selon la disponibilité). .
Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 11 18 macsnatation@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier de Macs Natation
Garage sale
Exhibitors welcome from 6H
Open to visitors from 7H to 17H30
Refreshment bar, plancha, French fries and desserts on site
Registration 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com
L’événement Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vieux Boucau
À voir aussi à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes)
- Balade en forêt Vieux-Boucau-les-Bains 25 avril 2026
- Théâtre d’Albret Ce soir, on sort! Vieux-Boucau-les-Bains 25 avril 2026
- A Vieux-Boucau, sentier du château d’eau Vieux-Boucau-les-Bains Landes 1 mai 2026
- A Vieux-Boucau, sentier Lous douys Vieux-Boucau-les-Bains Landes 1 mai 2026
- A Vieux-Boucau, sentier découverte La Palombière Vieux-Boucau-les-Bains Landes 1 mai 2026