Vieux-Boucau-les-Bains

Vide Grenier de Macs Natation

Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide-grenier

Accueil des exposants à partir de 6H

Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30

Buvette, plancha, frites et desserts sur place

Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com

Vide-grenier

Accueil des exposants à partir de 6H

Accessible aux visiteurs de 7H à 17H30

Buvette, plancha, frites et desserts sur place

Inscriptions 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com

Tarif des exposants: 4€/m et 2€/table (sur réservation et selon la disponibilité). .

Fronton- Esplanade des arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 11 18 macsnatation@yahoo.com

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English : Vide Grenier de Macs Natation

Garage sale

Exhibitors welcome from 6H

Open to visitors from 7H to 17H30

Refreshment bar, plancha, French fries and desserts on site

Registration 06 67 97 18 17 macsnatation@yahoo.com

L’événement Vide Grenier de Macs Natation Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vieux Boucau