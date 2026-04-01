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Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante

Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante

Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Parking de la mairie

Adresse : La Corbetière

Ville : 14700 Martigny-sur-l'Ante

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Martigny-sur-l’Ante

Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante

Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie à partir de 07h.
Emplacement gratuit
Restauration et buvette sur place
Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie, à partir de 07h.
Emplacement gratuit
Restauration et buvette sur place   .

Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante 14700 Calvados Normandie +33 6 37 19 46 47 

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English : Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante

Flea market organised by the APE les Marnolos in the Town Hall car park from 7am.
Free pitches
Catering and refreshments on site

L’événement Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Martigny-sur-l’Ante a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Falaise Suisse Normande