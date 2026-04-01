Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante
Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante dimanche 26 avril 2026.
Martigny-sur-l’Ante
Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante
Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie à partir de 07h.
Emplacement gratuit
Restauration et buvette sur place
Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie, à partir de 07h.
Emplacement gratuit
Restauration et buvette sur place .
Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante 14700 Calvados Normandie +33 6 37 19 46 47
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English : Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante
Flea market organised by the APE les Marnolos in the Town Hall car park from 7am.
Free pitches
Catering and refreshments on site
L’événement Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Martigny-sur-l’Ante a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Falaise Suisse Normande