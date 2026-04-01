Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Parking de la mairie Martigny-sur-l’Ante

Martigny-sur-l’Ante

Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante

Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie à partir de 07h.

Emplacement gratuit

Restauration et buvette sur place

Vide grenier organisé par l’APE les Marnolos au niveau du Parking de la Mairie, à partir de 07h.

Emplacement gratuit

Restauration et buvette sur place .

Parking de la mairie La Corbetière Martigny-sur-l’Ante 14700 Calvados Normandie +33 6 37 19 46 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante

Flea market organised by the APE les Marnolos in the Town Hall car park from 7am.

Free pitches

Catering and refreshments on site

L’événement Vide Grenier de Martigny-sur-l’Ante Martigny-sur-l’Ante a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Falaise Suisse Normande