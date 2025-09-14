VIDE GRENIER DE MÉLI-MELO Lamalou-les-Bains
VIDE GRENIER DE MÉLI-MELO
4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2025-09-14
fin : 2025-10-12
2025-09-14 2025-10-12 2025-11-09 2025-12-14
Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch organise un vide grenier
à partir de 10h
Pensez à réserver votre table au 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09
English :
Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch organizes a garage sale
starting at 10am
Remember to reserve your table on 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com
German :
Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch organisiert einen Flohmarkt
ab 10 Uhr
Denken Sie daran, Ihren Tisch unter 07 67 69 11 09 oder melimelo-lamalou.com zu reservieren
Italiano :
Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch organizzano una vendita di garage
a partire dalle 10.00
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo allo 07 67 69 11 09 o su melimelo-lamalou.com
Espanol :
Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch organiza una venta de garaje
a partir de las 10h
No olvides reservar tu mesa en el 07 67 69 11 09 o en melimelo-lamalou.com
L’événement VIDE GRENIER DE MÉLI-MELO Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB