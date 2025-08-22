Informations pratiques

Morbier

Vide-grenier de Morbier

Les Marais Morbier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le ski Club Morbier Bellefontaine Morez organise son traditionnel vide grenier.

Venez nombreux !!! .

Les Marais Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 19 94

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English : Vide-grenier de Morbier

L’événement Vide-grenier de Morbier Morbier a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE