AGENDA · Morbier
Vide-grenier de Morbier Morbier
dimanche 13 septembre 2026 · Morbier
Informations pratiques
Morbier
Vide-grenier de Morbier
Les Marais Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le ski Club Morbier Bellefontaine Morez organise son traditionnel vide grenier.
Venez nombreux !!! .
Les Marais Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 19 94
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English : Vide-grenier de Morbier
L’événement Vide-grenier de Morbier Morbier a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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