Vide-grenier de Noël Place Du Boulodrome Aurons
Vide-grenier de Noël Place Du Boulodrome Aurons dimanche 14 décembre 2025.
Vide-grenier de Noël
Dimanche 14 décembre 2025 de 8h à 16h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Un vide-greniers de Noël ? Et pourquoi pas ! L’occasion de se faire plaisir ou faire plaisir à petits prix !
Tous les bénéfices iront à l’école d’Aurons, dans le but de financer le voyage scolaire. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 chezlebasque@gmail.com
English :
A Christmas garage sale ? Why not ! The perfect opportunity to treat yourself or someone else at low prices!
German :
Ein weihnachtlicher Flohmarkt? Und warum nicht! Die Gelegenheit, sich selbst oder anderen zu kleinen Preisen eine Freude zu machen!
Italiano :
Un mercatino di Natale? Perché no? È un’ottima occasione per regalare a se stessi o agli altri prezzi bassi!
Espanol :
¿Una venta de garaje navideña? ¿Por qué no? Es una gran oportunidad para darse un capricho o darlo a otros a precios bajos
L’événement Vide-grenier de Noël Aurons a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes