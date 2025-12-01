Vide-grenier de Noël Place Du Boulodrome Aurons

Vide-grenier de Noël

Dimanche 14 décembre 2025 de 8h à 16h. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Un vide-greniers de Noël ? Et pourquoi pas ! L’occasion de se faire plaisir ou faire plaisir à petits prix !

Tous les bénéfices iront à l’école d’Aurons, dans le but de financer le voyage scolaire. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 chezlebasque@gmail.com

English :

A Christmas garage sale ? Why not ! The perfect opportunity to treat yourself or someone else at low prices!

German :

Ein weihnachtlicher Flohmarkt? Und warum nicht! Die Gelegenheit, sich selbst oder anderen zu kleinen Preisen eine Freude zu machen!

Italiano :

Un mercatino di Natale? Perché no? È un’ottima occasione per regalare a se stessi o agli altri prezzi bassi!

Espanol :

¿Una venta de garaje navideña? ¿Por qué no? Es una gran oportunidad para darse un capricho o darlo a otros a precios bajos

L’événement Vide-grenier de Noël Aurons a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes