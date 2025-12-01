Vide-Grenier de Noël Lannion

Vide-Grenier de Noël

Vide-Grenier de Noël

17 rue Compagnie Roger-Barbe Lannion Côtes-d'Armor

13 décembre 2025, 10h-20h

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

A l’occasion de la période des fêtes, un vide-grenier de Noël est organisé le samedi 13 décembre, de 10h à 20h, tout près de la place du marché. Qui sait, vous y découvrirez peut-être votre ultime cadeau de Noël, celui que vous ne cherchiez plus ! Pour vous y rendre, rien de plus simple ! En partant de la place centrale, il suffit de remonter la rue Jean Savidan (la rue du marché), puis de tourner à gauche, dans la rue qui est face à la librairie France Loisirs.



De plus, c’est pour une bonne cause. Au profit de l’association Faltazy, cet événement à but non-lucratif permettera de faire perdurer le projet d’autonomie alimentaire et d’autogestion de l’épicerie, qui existe déjà depuis plus de cinq ans. Entièrement gérée par ses membres bénévoles, sans salariés, elle rend accessible à tous des produits locaux, de qualité, issus de l’agriculture biologique et équitable, mais aussi l’alimentation, tout simplement, à ceux pour qui, parfois, il s’agit d’un enjeu.



Venez nombreux ! Venez déguster notre vin chaud et participer à notre tombola, et courrez la chance de gagner un panier garni ! .

