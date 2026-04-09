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Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul

Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul

Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul lundi 25 mai 2026.

Adresse : Rue principale

Ville : 52600 Palaiseul

Département : Haute-Marne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Palaiseul

Vide-grenier de Palaiseul

Rue principale Palaiseul Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.   .

Rue principale Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 91 04 00  laroquelle@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne