Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul
Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul lundi 25 mai 2026.
Palaiseul
Vide-grenier de Palaiseul
Rue principale Palaiseul Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place. .
Rue principale Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 91 04 00 laroquelle@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Palaiseul Palaiseul a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne