Parnoy-en-Bassigny

Vide-grenier de Parnoy

Place des Bassignots Parnoy-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Vide grenier avec buvette et restauration sur place. .

Place des Bassignots Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 49 46 59 10 isalinevillemin@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Parnoy Parnoy-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne