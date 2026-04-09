Vide-grenier de Parnoy Parnoy-en-Bassigny
Vide-grenier de Parnoy Parnoy-en-Bassigny dimanche 10 mai 2026.
Parnoy-en-Bassigny
Vide-grenier de Parnoy
Place des Bassignots Parnoy-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Vide grenier avec buvette et restauration sur place. .
Place des Bassignots Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 49 46 59 10 isalinevillemin@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Parnoy Parnoy-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne