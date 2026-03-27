Vide grenier de pêche de loisir Rue Claude Chappe Martigues

Vide grenier de pêche de loisir

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 17h30. Rue Claude Chappe Derrière les chantiers Gatto Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Troc et vide-grenier dédié à la pêche de loisir, organisé par le Team Surf Casting Martegal. L’événement propose des articles neufs et d’occasion, avec restauration et boissons sur place.

Le Team Surf Casting Martegal organise un troc et vide-grenier axé sur la pêche de loisir.

Cet événement est une opportunité pour les amateurs et professionnels de trouver du matériel neuf et d’occasion.

L’entrée est gratuite pour le public.



Des places sont disponibles pour les exposants, avec des tarifs spécifiques pour les amateurs et les professionnels.

Un parking gratuit est également mis à disposition. Une petite restauration et des boissons diverses seront proposées sur place pour agrémenter la journée. .

Rue Claude Chappe Derrière les chantiers Gatto Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 76 31 97 tscm.peche@wanadoo.fr

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English :

A swap meet and flea market dedicated to recreational fishing, organized by Team Surf Casting Martegal. The event offers new and used items, with food and drinks available on site.

L’événement Vide grenier de pêche de loisir Martigues a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Martigues