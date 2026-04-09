Plesnoy

Vide grenier de Plesnoy

Place de la mairie Plesnoy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Food truck, buvette, musique, ambiance assurée. .

Place de la mairie Plesnoy 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 39 75 23

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English :

L’événement Vide grenier de Plesnoy Plesnoy a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne