Vide Grenier de Pont de Lignon

Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Amis de Pont de Lignon organise leur 21ème vide grenier

Buvettes sur place

Tombola pesée de rosette

Installation à partir de 4h30

2 euros le mètre

.

Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 lesamisdepontdelignon43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Amis de Pont de Lignon organize their 21st garage sale

Refreshments on site

Tombola rosette weighing

Set-up from 4:30 am

2 euros per meter

L’événement Vide Grenier de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron