Vide Grenier de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire
Vide Grenier de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire dimanche 19 avril 2026.
Vide Grenier de Pont de Lignon
Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les Amis de Pont de Lignon organise leur 21ème vide grenier
Buvettes sur place
Tombola pesée de rosette
Installation à partir de 4h30
2 euros le mètre
.
Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 lesamisdepontdelignon43@gmail.com
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English :
Les Amis de Pont de Lignon organize their 21st garage sale
Refreshments on site
Tombola rosette weighing
Set-up from 4:30 am
2 euros per meter
L’événement Vide Grenier de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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