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Vide-grenier de Praslay Praslay

Vide-grenier de Praslay Praslay

Vide-grenier de Praslay Praslay vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue de la Mairie

Ville : 52160 Praslay

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Praslay

Vide-grenier de Praslay

Rue de la Mairie Praslay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.

Informations exposants
Installation à partir de 6h30
Emplacements gratuit
Réservation obligatoire   .

Rue de la Mairie Praslay 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 40 24 93 

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English :

L’événement Vide-grenier de Praslay Praslay a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne Vannerie-Amance