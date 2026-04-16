Praslay

Vide-grenier de Praslay

Rue de la Mairie Praslay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.

Informations exposants

Installation à partir de 6h30

Emplacements gratuit

Réservation obligatoire .

Rue de la Mairie Praslay 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 40 24 93

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English :

L’événement Vide-grenier de Praslay Praslay a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne Vannerie-Amance