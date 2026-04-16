Vide-grenier de Praslay Praslay
Vide-grenier de Praslay Praslay vendredi 1 mai 2026.
Praslay
Vide-grenier de Praslay
Rue de la Mairie Praslay Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.
Informations exposants
Installation à partir de 6h30
Emplacements gratuit
Réservation obligatoire .
Rue de la Mairie Praslay 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 40 24 93
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English :
L’événement Vide-grenier de Praslay Praslay a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne Vannerie-Amance