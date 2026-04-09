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Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais

Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais

Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 52190 Le Montsaugeonnais

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Le Montsaugeonnais

Vide-grenier de Prauthoy

Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Buvette et restauration sur place, attractions pour enfants, glace italienne.   .

Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 70 27 15 

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English :

L’événement Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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