Le Montsaugeonnais

Vide-grenier de Prauthoy

Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Buvette et restauration sur place, attractions pour enfants, glace italienne. .

Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 70 27 15

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English :

L’événement Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne