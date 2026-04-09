Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais
Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais dimanche 10 mai 2026.
Le Montsaugeonnais
Vide-grenier de Prauthoy
Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Buvette et restauration sur place, attractions pour enfants, glace italienne. .
Salle Polyvalente Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 70 27 15
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English :
L’événement Vide-grenier de Prauthoy Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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